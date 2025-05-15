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"لن نتنازل عن حقوقنا حتى لو في المركز الأخير".. الزمالك يترقب قرار التظلمات

03:38 م الخميس 15 مايو 2025

أزمة مباراة الأهلي والزمالك

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كتب- محمد خيري:

ينتظر نادي الزمالك، صدور قرار لجنة الانضباط، الخاص بأزمة مباراة القمة الماضية، المقرر إصداره مساء اليوم الخميس.

وتصدر لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا حاسما، في الخامسة مساء اليوم الخميس، بشأن الاستئناف المقدم من بيراميدز والزمالك بشأن خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

وأكد مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن نادي الزمالك يترقب قرار لجنة المسابقات، ولن يتنازل عن حقوقه، بغض النظر عن موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وأوضح المصدر، أن حقوق النادي غير مرتبطة بمركزه في الدوري حتى وإن كان في آخر الجدول، مؤكدا أن العدالة هي أساس المنظومة الناجحة.

وتابع: "الزمالك سيحفظ حقوقه جيدا مهما كان قرار اللجنة، ولكنه ينتظر تطبيق العدل وخصم الثلاث نقاط من الأهلي، أسوة ما حدث مع النادي في الموسم الماضي".

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