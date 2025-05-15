"اليوم يرجع الحق".. رسالة من المدير الرياضي في بيراميدز قبل قرار لجنة التظلمات

كتبت-هند عواد:

نشر المدير الرياضي بنادي بيراميدز أحمد زاهر، النقطة الثامنة من البند 17 في لوائح رابطة الأندية المحترفة المصرية الخاصة بالدوري المصري موسم 2024-2025، وذلك قبل قرار لجنة الانضباط في الاستئناف المقدم من الزمالك وبيراميدز بشأن خصم 3 نقاط من الأهلي.

وعلق أحمد زاهر على نصوص البند، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن شاء الله اليوم يرجع الحق وكل واحد يأخذ حقه واللائحة واضحة، وكل واحد كتب أو حاول ينشر عكس الكلام ده مش هقول غير كلمة واحدة، في الآخر فيه ربنا".

وينص هذا البند على: "إذا اعتبر فريق منسحباً من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقاً للائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3-0 بالإضافة إلى خصم عدد 3 نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار وفقاً للائحة ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق".

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