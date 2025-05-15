الأهلي أم الزمالك؟.. من أنفق أكثر على الصفقات خلال آخر 5 مواسم؟- انفوجرافيك

كتبت-هند عواد:

خلال الخمسة مواسم الأخيرة ارتفعت أسعار اللاعبين، ومعها ارتفعت إنفاقات الأندية على رأسها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ودعم الأهلي صفوفه خلال الموسم الحالي بصفقات كبرى مثل أشرف بن شرقي ومحمود تريزيجيه وجراديشار وزيزو، تمهيدا للمشاركة في كأس العالم للأندية، لهذا قد يعتقد البعض أن الموسم الحالي الأعلى إنفاقا للقلعة الحمراء، إلا أن الإحصائيات أثبتت عكس ذلك.

الأهلي أم الزمالك من ينفق أكثر؟

على اعتبار أن الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصري والأكثر استقطابا للاعبين، أصبح السؤال عن أيهما أنفق أكثر خلال الخمسة مواسم الأخيرة.

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، أنفق الأهلي خلال المواسم الخمسة الأخير، ضعف القيمة المالية للزمالك. قد يكون من المنطق أن يكون إنفاق الأهلي ضعف الزمالك مع الوضع المالي الراهن للأخير، إلا أنه يوجد موسم تفوق فيه الأبيض بالتعاقد مع صفقات قيمتها المالية 6.72 مليون يورو.

وبلغت إجمالي إنفاقات الأهلي المالية من موسم 2020-21 لـ2024-25، 22.258 مليون يورو، فيما صرف الزمالك خلال المدة ذاتها، 11.89 مليون يورو.

كما يوضح الإنفوجراف التالي، بلغت إنفاقات الأهلي خلال الموسم الحالي 5.11 مليون يورو، مقابل 2.80 مليون يورو للزمالك. ويعد موسم 2022-23 الوحيد الذي كانت إنفاقات الزمالك أكثر من الأهلي بـ6.48 مليون يورو مقابل 3.60 مليون يورو.

الأهلي خلال آخر 5 مواسم

بخلاف صفقة زيزو التي لم تعلن حتى الآن وأشرف بن شرقي الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر، أنفق الأهلي 5.11 مليون يورو على صفقات موسم 2024-2025، وتعاقد مع كل من، أشرف داري (1.80 مليون يورو)، جراديشار (1.05 مليون يورو)، عمر الساعي (931 ألف يورو)، أحمد رضا (474 ألف يورو)، مصطفى العش (430 ألف يورو)، يوسف أيمن (229 ألف يورو)، يحيى عطية الله (200 ألف يورو).

وخلال موسم 2023-2024، أنفق الأهلي 6.72 مليون يورو كالآتي، إمام عاشور (2.68 مليون يورو)، رضا سليم (2 مليون يورو)، وسام أبو علي (1.70 مليون يورو)، خالد عبد الفتاح (297 ألف يورو)، محمد الزنفلي (45 ألف يورو)، إضافة إلى أنتوني موديست في صفقة انتقال حر.

كان موسم 2023-22 أقل إنفاقا للأهلي على الصفقات بـ3.60 مليون يورو، كالآتي، برونو سافيو (1.48 مليون يورو)، أحمد قندوسي (920 ألف يورو)، مروان عطية (841 ألف يورو)، كريستو ضاو (360 ألف يورو).

وفي موسم 2022-21، أنفق الأهلي 4.71 مليون يورو بضم الصفقات التالية: بيرسي تاو (1.80 مليون يورو)، حسام حسن (983 ألف يورو)، لويس ميكيسوني (850 ألف يورو)، كريم فؤاد (705 ألف يورو)، مصطفى البدري (375 ألف يورو).

وفي موسم 2020-21 أنفق الأهلي 4.44 مليون يورو، بضم الصفقات التالية: بدر بانون (1.69 مليون يورو)، طاهر محمد طاهر (1.10 مليون يورو)، والتر بواليا (مليون يورو)، أحمد رمضان (650 ألف يورو).

الزمالك خلال آخر 5 مواسم

خلال الموسم الحالي 2024-25، أنفق الزمالك 2.80 مليون يورو، بالتعاقد مع كل من، عمر فرج (993 ألف يورو)، محمود جهاد (575 ألف يورو)، أحمد جفالي (485 ألف يورو)، صلاح الدين مصدق (290 ألف يورو)، أحمد حسام (210 ألف يورو)، محمد شحاتة (195 ألف يورو)، محمد حمدي (56 ألف يورو).

وفي موسم 2024-23، أنفق الزمالك 1.31 مليون يورو كالآتي، عبدالله السعيد (448 ألف يورو)، زياد كمال (400 ألف يورو)، سيف فاروق جعفر (180 ألف يورو)، محمد عاطف (135 ألف يورو)، مهاب ياسر (119 ألف يورو)، ترافيس موتيابا (28 ألف يورو).

وكان موسم 2023-22 الأكثر إنفاقا للزمالك بـ6.48 مليون يورو كالآتي، سامسون أكنيولا (1.20 مليون يورو)، مصطفى شلبي (1.20 مليون يورو)، عمرو السيسي (1.05 مليون يورو)، إبراهيما نداي (850 ألف يورو)، نبيل عماد دونجا (775 ألف يورو)، عمر جابر (516 ألف يورو)، ناصر منسي (462 ألف يورو)، مصطفى الزناري (312 ألف يورو)، أحمد بلحاج (122 ألف يورو).

وخلال موسم 2022-21، تعاقد الزمالك مع سيف الدين الجزيري مقابل 660 ألف يورو ومحمد شبانة بـ270 ألف يورو، إضافة إلى حمدي النقاز، ليصل إجمالي نفقات الزمالك خلال هذا الموسم 930 ألف يورو.

وفي موسم 2021-20، أنفق الزمالك 1.21 مليون يورو، بالتعاقد مع مروان حمدي بـ790 ألف يورو واستعارة سيف الدين الجزيري بـ416 ألف يورو، إضافة إلى ضم حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر.