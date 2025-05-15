محسن صالح يكشف لأول مرة تفاصيل الصدام بين حسام غالي وكولر

كتب- محمد خيري:

كشف محسن صالح، عضو لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، تفاصيل الخلاف بين حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

قال محسن صالح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "العلاقة بين حسام غالي ومدرب الفريق مارسيل كولر شهدت تباينًا في وجهات النظر في أكثر من موقف".

أضاف: "غالي دخل في صدام مع كولر بسبب التعاقد مع المهاجم أنتوني موديست، حيث لم تكن اللجنة مقتنعة بالصفقة من البداية، ولاحظت لاحقًا أن موديست لا يُمثل الإضافة المطلوبة، وبدأت التحرك لضم مهاجم بديل".

أكمل: " تم بالفعل عرض اسم جديد على كولر، إلا أن الأخير تمسك بموقفه ورفض الخيار المقترح، وهو ما تسبب في خلاف مباشر بينه وبين حسام غالي".

وأوضح: "مارسيل كولر لم يكن المرشح الأول لتولي القيادة الفنية للأهلي، بل جاء في المركز الثالث ضمن قائمة الترشيحات، حيث تم استبعاد الخيار الأول بسبب مطالبه المالية المرتفعة، بينما رفض الثاني العرض مفضلًا الاستمرار في أوروبا".

واختتم حديثه: "كولر جاء بناءً على تقييم جيد لسيرته الذاتية، على عكس التعاقد مع ريكاردو سواريش، والذي تم بناءً على قرار من الشركة وليس اللجنة، والتجربة لم تكن موفقة وجاءت قصيرة ولم تحقق النجاح المطلوب".