"النحاس مستمر".. مصدر يكشف موعد الانطلاقة الأولى لـ "ريفيرو" مع الأهلي

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، كواليس تولي الإسباني، خوسيه ريفيرو، تدريب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال المرحلة المقبلة، خلفا من السويسري مارسيل كولر.

ووصل المدير الفني الإسباني، إلى القاهرة صباح اليوم، من أجل التوقيع على العقد قبل توليه تدريب فريق الأهلي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ريفيرو سيعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، قبل توقيع العقود رسميًا، والتي تمتد لمدة موسمين.

وأوضح المصدر، أن موعد بداية ريفيرو في قيادة الفريق بالمباريات، ستكون بداية من مواجهة فاركو، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري.

وأضاف المصدر أن عماد النحاس، المدرب المؤقت حاليا، سيقود الفريق فنيًا في مباراة البنك الأهلي، والمقررة مساء السبت المقبل، مع حضور المدير الفني الإسباني من المدرجات.