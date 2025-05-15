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"خرجت بإرادتك والأهلي لا ينتظر هدايا".. شوبير يوجه رسالة نارية للزمالك

12:30 م الخميس 15 مايو 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:
وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لنادي الزمالك، عقب الخسارة الماضية أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفقدان المنافسة على مقعدي دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الزمالك خرج من المنافسة بإرادته أمام بيراميدز، وسأكررها مرة أخرى لتفهم ما بين السطور، الزمالك خرج بإرادته أمام بيراميدز، لم يُسدد الزمالك تسديدة واحدة طوال الـ90 دقيقة ولا في الوقت بدل الضائع".

أضاف: "قلة التركيز وغياب الروح كانا واضحين على أداء لاعبي الزمالك، غير أن الجماهير لم تكن مهتمة بالمباراة، مما أثر على أداء الفريق".

وأضاف شوبير: "بدلاً من أن تحسب حساباتك وتدرك أن الفوز بهذه المباراة كان سيمنحك فرصة ذهبية، كما يفعل الأهلي الذي يفكر دائمًا في الفوز بمبارياته والتساهيل على لله، كان يجب أن تدرك أهمية الفوز، وكان الفوز سيضع المنافس تحت الضغط ويعيدك إلى دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "الأهلي لا ينتظر هدايا من الآخرين، والفريق يسعى للفوز بلقب الدوري بكل قوة، واللقب سيُحسم في الملعب، وكل نقطة تتطلب عرقًا ودمًا لتحقيق الفوز، حتى في مباراة مثل مواجهة البنك الأهلي".

واختتم تصريحاته: "نحن لا ننتظر هدايا من الآخرين، نحن على مقعد القيادة، وبالنسبة لجماهير الأهلي، أصبحت هذه البطولة مهمة جدًا".

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