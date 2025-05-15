اليوم.. انطلاق ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

كتب- محمد خيري:

تقام اليوم الخميس، ثاني مباريات سلسلة الدور نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري وسبورتنج.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وشهدت المباراة الأولى التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، فوز نادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 72-70، وفي نصف النهائي الآخر، حقق نادي سبورتنج الفوز على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 74-65.

كانت قد وافقت الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.

مواعيد باقي مباريات السلسلة:

المباراة الثالثة، السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، الإثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.