في حال خصم الـ3 نقاط.. فرص الأهلي للتتويج بالدوري المصري

كتبت-هند عواد:

يؤثر قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، على حسم اللقب، بعدما أصبح الفارق بين الأهلي المتصدر وبيراميدز الوصيف إلى نقطتين.

وتصدر لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا حاسما، في الخامسة مساء اليوم الخميس، بشأن الاستئناف المقدم من بيراميدز والزمالك بشأن خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

وقررت رابطة الأندية اعتبار الأهلي خاسرا لمباراة القمة ضد الزمالك 3-0، بسبب انسحابه من اللقاء، إضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم الحالي، قبل أن تقرر تخفيف العقوبة والاكتفاء بنتيجة المباراة، مع عدم خصم نقاط من رصيد الفريق.

موقف الأهلي الحالي في الدوري

تفصلنا جولتين على نهاية الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، ويتصدر الأهلي جدول الترتيب، ليحتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين للتتويج باللقب، دون النظر إلى نتائج بيراميدز الوصيف.

فرص الأهلي للفوز بالدوري في حال خصم النقاط

سيكون قرار لجنة التظلمات مساء اليوم، إما خصم 3 نقاط من الأهلي أو تأييد قرار رابطة الأندية، وفي حالة كان القرار خصم النقاط من الأهلي، سيكون جدول ترتيب الدوري كالآتي:

1-بيراميدز - 50 نقطة - فارق الأهداف (1-)

2-الأهلي - 49 نقطة - فارق الأهداف (6)

هكذا يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الوصيف، وفي هذه الحالة يحتاج الأهلي لتعادل بيراميدز في الجولتين المتبقيتين، ليتساوى الثنائي في النقاط، ويحسم الأهلي اللقب بفارق الأهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه البنك الأهلي وفاركو في الجولتين المتبقيتين، فيما يواجه بيراميدز بتروجيت وسيراميكا كليوباترا.

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