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تضارب بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن اجتماع الأندية

12:06 م الخميس 15 مايو 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتبت-هند عواد:

تضارب موقف الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن كل منهما موعدا مختلفا للاجتماع بالأندية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، دعوة ممثلي الأندية لاجتماع موسع يناقش شكل الدوري الموسم المقبل، في الرابعة عصر يوم 18 مايو المقبل.

وتعقد رابطة الأندية هذا الاجتماع، لمناقشة المقترحات المقدمة لشكل النسخة المقبلة من الدوري المصري 2025-2026.

ومن جانبه، قرر الاتحاد المصري عقد اجتماعا مع الأندية للسبب ذاته، يوم الثلاثاء 20 مايو الحالي، أي بعد يومين من اجتماع رابطة الأندية.

ولم يتم توضيح شكل الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، إذ أن الموسم الحالي يعتبر استثنائيا بنظام المرحلتين وبمشاركة 19 فريقا، على أن يهبط فريقين بنهاية الموسم إلى دوري المحترفين.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على التضارب بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وقال في تصريحات إذاعية: "اجتماع الرابطة يوم 18 والاتحاد يوم 20، لكن اجتماع اتحاد الكرة سيتم إلغاؤه ومعه لن يسكت الاتحاد، سواء بتعيين طاقم تحكيم معين أو أي مباراة".

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