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أبو ريدة ووفد الاتحاد المصري يشاركون بكونجرس فيفا بباراجواي

12:00 م الخميس 15 مايو 2025

هاني ابو ريدة

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كتب- محمد خيري:
يشارك المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ووفد من الاتحاد في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقم 75، والذي تستضيفه أسونسيون عاصمة باراجواي اليوم الخميس الموافق 15 مايو، في الذكرى الـ 100 لانضمام باراجواي للاتحاد الدولي.

وينطلق كونجرس "فيفا" في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ويشارك أبو ريدة باعتباره عضوًا بمجلس "فيفا" حيث أنه أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما يشهد كونجرس "فيفا" مشاركة وفد مصري إلى جانب أبو ريدة، يضم خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

ويشهد كونجرس "فيفا" الخامس والسبعين في باراجواي انتخاب لجان الانضباط، الاستئناف والحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي.

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هاني أبو ريدة وفد الاتحاد المصري كونجرس فيفا بباراجواي
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