موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما لمواجهة المغرب، مساء اليوم الخميس، في قمة عربية أفريقية ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والمغرب

تقام مباراة مصر والمغرب في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

تنقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، على قناتي بي إن سبورت 6 (المشفرة)، تايم سبورت الأرضية (مفتوحة).

وكان فوز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح، عقب التعادل 2-2، كافيا لتأهل الفراعنة إلى كأس العالم في تشيلي، بعد غياب 12 عاما.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، بعدها خسر من سيراليون بنتيجة 4-1، وتعادل مع زامبيا سلبيا 0-0، وفي الجولة الأخيرة فاز على تنزانيا بهدف نظيف، ليضمن التأهل ضمن أفضل ثنائي يحتل المركز الثالث.

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