مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

- -
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

- -
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

10:57 ص الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفالات منتخب مصر للشباب بالتأهل لكأس العالم (6)
  • عرض 5 صورة
    احتفالات منتخب مصر للشباب بالتأهل لكأس العالم (2)
  • عرض 5 صورة
    احتفالات منتخب مصر للشباب بالتأهل لكأس العالم (4)
  • عرض 5 صورة
    احتفالات منتخب مصر للشباب بالتأهل لكأس العالم (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما لمواجهة المغرب، مساء اليوم الخميس، في قمة عربية أفريقية ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والمغرب

تقام مباراة مصر والمغرب في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

تنقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، على قناتي بي إن سبورت 6 (المشفرة)، تايم سبورت الأرضية (مفتوحة).

وكان فوز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح، عقب التعادل 2-2، كافيا لتأهل الفراعنة إلى كأس العالم في تشيلي، بعد غياب 12 عاما.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، بعدها خسر من سيراليون بنتيجة 4-1، وتعادل مع زامبيا سلبيا 0-0، وفي الجولة الأخيرة فاز على تنزانيا بهدف نظيف، ليضمن التأهل ضمن أفضل ثنائي يحتل المركز الثالث.

اقرأ أيضًا:

أول صورة لوصول الإسباني ريفيرو للقاهرة لتولي تدريب الأهلي

لجنة التظلمات تحسم مصير أزمة الثلاث نقاط اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب مصر والمغرب موعد مباراة مصر والمغرب القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ