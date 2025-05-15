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أول صورة لوصول الإسباني ريفيرو للقاهرة لتولي تدريب الأهلي

10:47 ص الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل (2)
  • عرض 7 صورة
    خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل (2)
  • عرض 7 صورة
    لاعبو أورلاندو يودعون خوسيه ريفيرو (1)
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    خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للأهلي
  • عرض 7 صورة
    الإسباني خوسيه ريفيرو
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    مدرب أورلاندو خوسيه ريفيرو
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كتب- مصراوي:

وصل الإسباني خوسيه ريفيرو، إلى القاهرة منذ قليل، تمهيدا لتولي تدريب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وكان في استقبال المدير الفني الإسباني، مسؤولي العلاقات العامة بالنادي الأهلي، وتم توجهه مباشرة إلى مقر الإقامة الخاصة به قبل التوجه للنادي مساء اليوم.

وسوف يتم ريفيرو اتفاقه مع مسئولي النادي الأهلي على كل التفاصيل الخاصة بالجهاز المعاون وبعدها سيتم توقيع العقود بشكل رسمي في جلسة سيعقدها مساءً مع محمود الخطيب رئيس النادي.

جدير بالذكر، أن نادي أورلاندو بايرتس ودع خوسيه ريفيرو، عقب آخر مباراة للفريق أول أمس الثلاثاء، بعدما أعلن رحيله وعدم استكمال عقده نظرا لاتفاقه مع نادي آخر.

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