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لجنة التظلمات تحسم مصير أزمة الثلاث نقاط اليوم

10:21 ص الخميس 15 مايو 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتبت-هند عواد:
تصدر لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قرارها بشأن الاستئناف المقدم من الثنائي بيراميدز والزمالك، حول خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.
أزمة الثلاث نقاط
بدأت أزمة الثلاث نقاط عندما انسحب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، معترضا على عدم وجود طاقم تحكيم أجنبي، بعدها أعلنت رابطة الأندية اعتبار الأحمر خاسرا بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.
وقررت رابطة الأندية تخفيف عقوبة الأهلي والاكتفاء باعتباره مهزوما في لقاء القمة، دون خصم نقاط من رصيده بنهاية الموسم، لهذا قدم الثنائي بيراميدز والزمالك استئنافا على القرار.
موعد قرار لجنة التظلمات
تصدر لجنة التظلمات قرارها في الخامسة مساء اليوم الخميس 15 مايو.
وكان من المقرر إصدار القرار الخميس الماضي، إلا أن لجنة التظلمات قامت بتأجيل البت في أزمة الثلاث نقاط، بسبب عدم كفاية الأوراق المقدمة من رابطة الأندية للنظر في الأزمة.

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الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة التظلمات أزمة الثلاث نقاط
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