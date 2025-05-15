"سأعود".. حسام عاشور يكشف كواليس مكالمة الخطيب بعد وعكته الصحية

كتبت-هند عواد:

كشف حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، تواصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي معه هاتفيا، للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تعرضت لوعكة صحية بسبب الضغط النفسي خلال الفترة الماضية لكن حاليا حالتي أفضل".

وأضاف: "محمود الخطيب تواصل معي هاتفيا وكتب سعيدا بتلك المكالمة الهاتفية، لأنه قيمة وقامة، ولم يكتف بالاتصال بي، إذ أنه طلب من محمد شوقي عضو مجلس الإدارة متابعة حالتي الصحية".

واختتم عاشور: "سأعود إلى النادي الأهلي قريبا جدا، وأعد الجماهير بذلك، فوجودي داخل النادي كان أكثر من وجودي في المنزل".