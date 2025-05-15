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قادمون من ليبيا.. حسام البدرى ورياضيون مصريون يصلو مطار القاهرة (صور)

01:08 ص الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسام البدري
  • عرض 4 صورة
    حسام البدري
  • عرض 4 صورة
    حسام البدري
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كتب- محمد عبدالهادي:

وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس المدرب المصري حسام البدري رفقة جهازه المعاون وبعض الرياضيين إلي مطار القاهرة قادمًا من ليبيا بعد تدهور الأوضاع السياسية هناك خلال الأيام الماضية.

وكان البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي وأحمد أيوب وهادي خشبة وعددًا من المدربين المصريين واللاعبين متواجدين في ليبيا في الساعات الماضية وواجهوا صعوبة لعودتهم إلى مصر.

وقامت الجهات الأمنية المصرية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لعودة الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا.

ووصل البدري منذ قليل رفقة جهازه المعاون وعدد من اللاعبين إلى مطار القاهرة وسط استقبال بعودتهم سالمين للأراضي المصرية بعد ساعات من الذعر في ليبيا.

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حسام البدري أحمد أيوب مطار القاهرة وصول حسام البدري
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