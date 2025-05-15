كتب - يوسف محمد:

مازال توافد عدد من الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا، إلى مدينة مصراتة الليبية مستمر؛ تمهيدًا للعودة إلى مصر، في ظل الأحداث التي تشهدها ليبيا خلال الأيام الماضية.

ومن ضمن الرياضيين المصريين، الذين يتواجدون حاليا في مصراتة الليبية، استعدادا للعودة إلى مصر، هو عصام هلال مدرب فريق المدينة الليبي.

وقال هلال في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس: "تمكنا من الوصول إلى مدينة مصراتة بريًا، أتواجد حاليا مع أحمد عصمت مدرب الأحمال بنادي المدينة، في فندق بجوار المطار استعدادا للعودة إلى مصر".

وأضاف: "محمود عبد المنعم كهربا، يتواجد هو الآخر في مصراتة ولكن في فندق آخر، ننتظر انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بالطيران للعودة إلى القاهرة".

وتابع: "هناك تواصل مستمر مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي كان يتابع الموضوع باستمرار وتواصل معنا للاطمئنان علينا".

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت مساء الإثنين الماضي، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

والجدير بالذكر أن لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قررت إيقاف المباريات في جميع المسابقات (بينها الدوري الليبي)، وذلك في المنطقة الثانية (الغربية)، حتى إشعار آخر.

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