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خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء لـ الفيفا بسبب أزمة القمة

12:51 ص الخميس 15 مايو 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (2)
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كتب- محمد عبدالهادي:

لازال الحديث على أزمة مباراة القمة يستحوذ على اهتمام الوسط الرياضي المصري، وذلك بعد تأجيل قرار لجنة الانضباط بشأن عقوبة عدم خوض الأهلي للمباراة.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانضباط قرارها اليوم الخميس، وذلك بتأييد خصم 3 نقاط فقط والتي تم تطبيقها باعتباره مهزومًا، أو تطبيق لائحة الانسحاب وخصم 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم.

في هذا السياق، أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن من حق نادي الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي في ملف مباراة القمة قبل قرار لجنة الاستئناف المقرر له اليوم الخميس.

وقال بيومي في تصريحات لـ برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "من حق الزمالك وبيراميدز اللجوء إلى الفيفا في حالة عدم خصم الـ3 نقاط.

واختتم: "اللجنة الأولمبية أيدت قرار احتساب مباراة القمة لصالح الزمالك وخصم الـ3 نقاط من الأهلي".

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الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك محمد بيومي بيراميدز قرار لجنة الانضباط
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