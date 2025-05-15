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"كان يماطل ويخبرنا أن والده وكيله".. خالد بيبو يكشف كواليس رحيل نجم الأهلي

12:35 ص الخميس 15 مايو 2025
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    إحماء حمزة علاء
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    حمزة علاء قبل مباراة الأهلي وأورلاندو (2)
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    حمزة علاء قبل مباراة الأهلي وأورلاندو (1)
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    حمزة علاء
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    حمزة علاء من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
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    حمزة علاء
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    حمزة علاء
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    حمزة علاء حارس الأهلي (2)
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    حمزة علاء
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    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (2)
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    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (1)
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    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (3)
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، كواليس جديدة حول أزمة تجديد عقد الحارس حمزة علاء في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم ورحيله المرتقب خارج القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد الحارس حمزة علاء، وكشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات سابقة أن الحارس بات خارج الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم.

وتحدث خالد بيبو في ظهوره الإعلامي مع شوبير وقال: "حمزة علاء أنا من قمت بعمل عقده في الناشئين وعقده عن تصعيده للفريق الأول وكان في المرتبة الثالثة خلف الشناوي ومصطفي وعلي لطفي".

وتابع: " حاولت منذ عام الجلوس مع حمزة علاء والتجديد معه ولكن ظل يماطل وأخبرني أن والده هو وكيله، فأخبرته أن يجلبه لتمديد العقد".

وواصل بيبو: " حمزة كان يخبرني أن والده سيجري عملية، ومرة أخري يخبرني بأنه مريض، ومن ثم يخبرني أن والده لديه ظروف ولا يمكنه القدوم للجلسة".

واختتم: " مر عام ولم أتمكن من الجلوس مع والده لتجديد عقده بسبب مماطلته، وكان هناك غضب منه وكانت هناك أصوات بالنادي بعدم السماح له بلعب الأولمبياد ولكن الخطيب رفض ذلك".

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حمزة علاء الأهلي خالد بيبو أحمد شوبير أخبار الأهلي
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