رابطة الأندية تدعو فرق الدوري الممتاز لعقد اجتماع لهذا السبب

كتب - يوسف محمد:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، دعوة كل ممثلي أندية الدوري المصري "دور نايل"، لاجتماع موسع لمناقشة شكل الدوري المصري الموسم المقبل 2025-2026.

وأعلنت رابطة الأندية في بيان رسمي مساء الأربعاء، أن الاجتماع سيتم عقده يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأشارت رابطة الأندية، إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المقترحات المقدمة لشكل النسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري، مع كل ممثلي الأندية، بما يعود بالنفع على كافة الأندية المصرية.

يذكر أن رابطة الأندية المصرية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، نهاية الموسم الحالي 2024-2025 من بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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