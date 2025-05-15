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قرار لجنة التظلمات.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري؟

09:00 ص الخميس 15 مايو 2025
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كتبت-هند عواد:

تفصل لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن استئناف بيراميدز والزمالك في أزمة الثلاث نقاط، خلال اجتماعها مساء غدا الخميس 14 مايو.

وانسحب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، يوم 11 مارس 2025، معترضا على عدم وجود طاقم تحكيم أجنبي، لتعلن رابطة الأندية اعتبار الأحمر خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0، وخصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم.

وقررت الرابطة تخفيف العقوبة والاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما دون خصم نقاط، قبل أن يستأنف الزمالك وبيراميدز على هذا القرار في لجنة التظلمات.

فرص الأهلي للفوز بالدوري المصري

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة.

ويؤثر قرار لجنة المسابقات في ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ أن قرارها سيكون بين خصم 3 نقاط من الأهلي أو عدم خصم نقاط.

وفي حالة خصم 3 نقاط من الأهلي، سيتصدر بيراميدز جدول الترتيب في بفارق نقطة عن الأحمر، وهكذا يحتاج الأخير لتعثر بيراميدز لحسم اللقب.

أما إذا كان قرار لجنة الانضباط بتأييد قرار الرابطة بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي، سيكون ترتيب الحالي كما هو حاليا، ومع فوزه في المباراتين المتبقيتين، سيحسم اللقب.

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