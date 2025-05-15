"لغز".. ملف المصابين صداع في رأس "الرمادي" وقرار للمجلس

أزمة جديدة يعاني منها الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أمين الرمادي، على خلفية النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق حاليا.

وخسر الزمالك أمس الثلاثاء من بيراميدز بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفقد بشكل رسمي فرصة المنافسة على مقعدي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض ثلاثي الزمالك محمد شحاتة، وصلاح مصدق وناصر منسي، للإصابة خلال مباراة الأبيض أمس أمام بيراميدز، ومعظمها إصابات عضلية كما أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي، أكد أن تزايد الإصابات صداع كبيرة ولغز داخل النادي في الفترة الحالية.. حيث تشهد كل مباراة إصابة أكثر من لاعب ونفس الشيء في المران.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة سوف يستدعي محمد أسامة طبيب الفريق للحديث معه عن الأسباب التي تؤدي لتكرار إصابات اللاعبين، وبالمثال مشاركة محمد شحاتة أول أمس في مباراة بيراميدز، بعد عودته من الإصابة، ويعد تجددها أمر غريب بالنسبة لهم.