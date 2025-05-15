يتبقى خطوة واحدة.. موعد فك قيد نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقع فك القيد الخاص بالنادي، من أجل قيد لاعبين جدد في الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال الفترة الماضية، إيقاف قيد فريق الزمالك، لمدة ثلاث فترات، بسبب المستحقات الماضية للمغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لحل أزمة القيد قبل يوم 31 مايو الحالي، للحصول على الرخصة الأفريقية، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن البرتغالي جيمي باتشيكو، مازال متمسك بموقفه بعدم تفسيط مستحقاته البالغة 880 ألف دولار وهو ما يعطل فك القيد حتى الآن، وهناك مفاوضات مكثفة مع المدير الفني البرتغالي، لحل الأزمة، وتم عرض سداد المستحقات على دفعتين من أجل موافقته سريعا.

وأضاف المصدر، أنه على عكس موقف باتشيكو محامي بوطيب وافق على الجدولة مستحقاته البالغة 990 ألف يورو، ولا يوجد أزمة معه، وسيتم دفعها خلال الساعات المقبلة، مع الوصول لحل مع باتشيكو، وفك القيد قبل نهاية الشهر الجاري.