مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

جنوب افريقيا - شباب

- -
18:00

نيجيريا - شباب

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

برشلونة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كينشاسا

- -
16:00

الزمالك

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

يتبقى خطوة واحدة.. موعد فك قيد نادي الزمالك

08:35 ص الخميس 15 مايو 2025

نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقع فك القيد الخاص بالنادي، من أجل قيد لاعبين جدد في الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال الفترة الماضية، إيقاف قيد فريق الزمالك، لمدة ثلاث فترات، بسبب المستحقات الماضية للمغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لحل أزمة القيد قبل يوم 31 مايو الحالي، للحصول على الرخصة الأفريقية، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن البرتغالي جيمي باتشيكو، مازال متمسك بموقفه بعدم تفسيط مستحقاته البالغة 880 ألف دولار وهو ما يعطل فك القيد حتى الآن، وهناك مفاوضات مكثفة مع المدير الفني البرتغالي، لحل الأزمة، وتم عرض سداد المستحقات على دفعتين من أجل موافقته سريعا.

وأضاف المصدر، أنه على عكس موقف باتشيكو محامي بوطيب وافق على الجدولة مستحقاته البالغة 990 ألف يورو، ولا يوجد أزمة معه، وسيتم دفعها خلال الساعات المقبلة، مع الوصول لحل مع باتشيكو، وفك القيد قبل نهاية الشهر الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك غلق قيد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حسام البدري يكشف لمصراوي آخر تطورات الأزمة بليبيا وموقفهم من العودة لمصر

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ