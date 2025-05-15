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"جوز حمام".. طقوس المعلقين قبل المباريات المهمة

08:20 ص الخميس 15 مايو 2025
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    الإعلامي مدحت شلبي
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كتبت-هند عواد:

يستعد كل ناد إلى المباريات على طريقته، ولا يتوقف الأمر على الأندية، إذ أن معلقي المباريات يقومون بطقوس خاصة، على سبيل المثال يفضل بعض المعلقين عدم تناول الطعام قبل التعليق، والبعض الآخر يتناول طعام محدد.

وقال المعلق حاتم بطيشة عن هذا الأمر: "الطقوس تختلف من معلق لمعلق، بالنسبة لي استيقظ يوم المباراة وأتناول طعام خفيف، ولا أتناول وجبة الغداء، بعد المباراة أتناول الطعام، وتوجد مدرسة أخرى "تأكل خروف" قبل المباراة".

ويعتبر المعلق مدحت شلبي من النوع الثاني، الذي يفضل تناول الطعام قبل التعليق على المباريات، فقال في تصريحات عبر برنامج "كلمة أخيرة": "قبل المباراة أتناول "جوز حمام".

وكشف شلبي سر هذه الطقوس، قائلا: "سمعت مرة أم كلثوم تقول يا رياض جالي حمام من البلد عشان آكل جوز الحمام قبل ما أغني بالليل في الظهيرة قبل غنائها في المساء، وسمعته بأذني وكنت صغير، وعلق في ودني، ولما بقيت معلق بقيت أعمل زيها دائماً، بس الفرق بيني وبينها أنها بتاكله بفريك، أنا بالرز الأبيض وسحر بتعملهم لي في الظهر وأكلهم".

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مدحت شلبي وحاتم بطيشة مدحت شلبي حاتم بطيشة طقوس المعلقين
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