علي زين يحتفل بالفوز بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد مع النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

احتفى على زين لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بفوز فريقه بلقب بطولة السوبر الأفريقي لليد أمس، بعد الفوز على الترجي التونسي أمس.

وكتب زين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمدلله دائماً وأبداً، وجودي مرة تانية جوا صالة النادي الأهلي، وسط جمهور الأهلي دايمًا له قيمة كبيرة بالنسبالي".

وأضاف: "مبسوط جدًا إني أكون جزء من تتويج جديد للفريق، بطولة جديدة للنادي، السوبر الأفريقي الخامس للنادي والتاني ليا مع الفريق حاجة أعتز بيها".

واختتم زين: "شكرًا لكل الجمهور اللي بيساندنا، كل تركيزنا دلوقتي علي بطولة كأس الكؤوس وإن شاء الله سداسية تاريخية للفريق".

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية، بنتيجة 24-15.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا للشباب

مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"