"للمدربين واللاعبين".. اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحصول على تراخيص العمل

كتب - يوسف محمد:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى جميع الأندية اليوم، يطالبهم خلاله بضرورة الالتزام بقانون العمل للاعبين والمدربين الأجانب بمختلف الفرق.

وجاء خطاب الاتحاد المصري للأندية كالتالي: "طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، جميع الأندية بتنفيذ قانون العمل، فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب في كافة الأنشطة الرياضية".

وأضاف: "تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من وزارة العمل ( الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب)، والذي تشير فيه إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، الذي ينص على عدم مزاولة أي أجنبي العمل داخل البلاد دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل".

وتضم العديد من الأندية المصرية في مختلف الدرجات، الكثير من اللاعبين الأجانب وكذلك المدربين أيضًا في صفوفها.

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