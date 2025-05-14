عادل بولبينة يصدم الزمالك بشأن مستقبله

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه النجم الجزائري عادل بولبينة، لاعب فريق أتلتيك بارادو، صدمة لمسؤولي القلعة البيضاء بعد حسم قرار مستقبله في الموسم الجديد، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للقلعة البيضاء.

وكان عادل بولبينة قريبًا من الانتقال لصفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الأخير، ولكن الصفقة لم تتم بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وتحدث اللاعب عادل بولبينة في تصريحات لصحيفة "كومبيتسيون" قائلا: في البداية أود أن أشكر نادي بارادو، لأن بفضله وصلت إلا ما أنا عليه الأن".

وتابع: " في الموسم المقبل سأخوض تجربة في أوروبا، والمفاوضات جارية الأن مع فريقي وهو يتكفل بالأمر بعدما اتفقنا على الرحيل في الميركاتو الصيفي".

وواصل تصريحاته: " في الوقت الحالي لا أود سوي التركيز مع فريقي لكسر حاجز الـ20 هدفاً، وإنهاء الموسم بقوة".

وعن الدوري الذي يتمني أن يحترف به قال :" بالطبع الدوري الإنجليزي فالأجواء هناك تنافسية وقوية للغاية وهو "حلم بالنسبة لي"، ولكن هذا لا يعني أنه وجهتي المقبلة".

واختتم: " لن أستبق الأحداث ولكن هذا الموسم هو الأخير لي في الجزائر، و فخور باهتمام الأندية الأوروبية بي ومتابعتي".