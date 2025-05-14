"بدأت من القاع".. مدرب الأهلي المنتظر يتحدث عن مشواره التدريبي

كتب - يوسف محمد:

تحدث المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، عن بداية مشواره التدريبي، في ظل اقترابه من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن ريفيرو سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر بشكل رسمي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وقال ريفيرو في تصريحات عبر موقع "sabcsport" الجنوب أفريقي: "مشواري التدريبي بدأ من القاع، حيث بدأت التدريب في أدنى درجات الدوري في بلدي، ثم استمريت في الصعود حتى وصلت إلى هذا المستوى".

وأضاف: "تعلمت مدى صعوبة الإنجازات وتقديرها بشكل كبير، حينما تبدأ مشوارك من الصفر ولكن هذا الأمر أيضًا جعلني أكثر تواضعا".

وتابع: "لم أصل إلى هذا المستوى بالحظ، لكنني أتواجد في هذا المستوى، لأنني عملت من أجل ذلك بشكل قوي وكبير".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان أعلن في أبريل الماضي رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط الكثير من التقارير التي تؤكد أن ريفيرو سيكون بديل كولر في الأهلي.

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