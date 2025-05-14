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نجم بيراميدز المعار لسموحة يعلن إصابته الخطيرة

08:56 م الأربعاء 14 مايو 2025

محمود صابر

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كتب - نهى خورشيد

أعلن محمود صابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمعار إلى صفوف نادي سموحة السكندري، تفاصيل إصابته الخطيرة.

ونشر صابر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو من مقطع تعرضه للإصابة مع تعليق:"الحمد لله رب العالمين.. ربنا لطيف قدر الله وماشاء فعل".

وأضاف:"جزع في الرباط الخارجي للركبة.. وخلع في عضمة الرجل.. وجزع في الرباط الصليبي الخلفي وجزع في أربطة الأنكل دعواتكم بالشفاء".

وتعرض محمود صابر للإصابة خلال مشاركته في مواجهة فريقه أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد.

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