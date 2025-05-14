مصدر يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم رامي ربيعة

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة وجود مفاوضات من قبل إدارة النادي مع مدافع النادي الأهلي رامي ربيعة، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يحدث أي مفاوضات من قبل إدارة نادي بيراميدز مع رامي ربيعة، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف: "كان هناك اقتراح من أحد أصدقاء رامي ربيعة، بالانتقال إلى بيراميدز في الفترة المقبلة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مادي مع النادي الأهلي لتجديد تعاقده".

وينتهي عقد صاحب الـ 31 عاما مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

والجدير بالذكر أن ربيعة شارك مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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