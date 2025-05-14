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"بعد انتهاء الأزمة في ليبيا".. حسام البدري يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

08:17 م الأربعاء 14 مايو 2025
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  • عرض 6 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (5)
  • عرض 6 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (6)
  • عرض 6 صورة
    حسام البدري
  • عرض 6 صورة
    حسام البدري
  • عرض 6 صورة
    حسام البدري
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كتب - يوسف محمد:

وجه حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام الكبير لإنهاء أزمة الطاقم المصري في ليبيا.

وكتب البدري عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الاهتمام والمتابعة وتكليف الأجهزة المعنية لحل أزمة احتجاز الطاقم الفني المصري في العاصمة الليبية طرابلس".

وأضاف: "وصلنا إلى مطار مصراتة وإنهينا كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأكيد عودتي إلي القاهرة بصحبة أعضاء الجهاز المعاون".

واختتم: "أوجه الشكر إلى كل الجهات المعنية على سرعة الاستجابة والتدخل الفوري، في تسهيل كافة الأمور وتذليل العقبات لتوفير الحماية الكاملة".

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت مساء الإثنين الماضي، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

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