أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن استمرار علي معلول مع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أكد نجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد حسن، أن الموسم الحالي قد يكون الأخير للنجم التونسي علي معلول، داخل صفوف النادي الأهلي.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصدر في الأهلي، لن يتم تجديد عقد علي معلول، بسبب أزمة عدد الأجانب".

وأضاف: "اللاعب رفض مقترح تولي منصب داخل النادي، لرغبته في استكمال مشواره وعدم الاعتزال نهاية الموسم".

وينتهي عقد الظهير الأيسر التونسي مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وشارك معلول مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 3 مباريات فقط بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف وقدم تمريرة حاسمة.

وفي السياق ذاته، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره البنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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