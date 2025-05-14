أسامة نبيه: حجزنا تذكرة المونديال والهدف القادم التتويج بأفريقيا

كتب - محمد الميموني:

قال أسامة نبيه المدير الفني للفراعنة تحت 20 عامًا إن ضمان التأهل لكأس العالم للشباب يمنحهم مزيد من الاستقرار، فيما أصبح الهدف الآن التتويج بكأس أمم أفريقيا للشباب.

وقال أسامة نبيه، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قبل لقاء المغرب إن المنتخب جاهز للقاء بعدما نجح في تحقيق الجزء الأول من أحلامه وهو الصعود للمونديال.

وتابع أسامة نبيه:"حجز تذكرة المونديال لا شك أنه أمر يمنحنا مزيد من الاستقرار النفسي ورفع الكثير من الضغوط التي عانى منها المنتخب على مدار المنافسات القوية أمام غانا".

وأضاف نبيه:"مباراتنا مع منتخب المغرب الشقيق هي ديربي، عربي إفريقي ونهائي مبكر لأننا سنواجه منافس قوي ومنظم أثبت وجوده قاريًا وعالميًا على مدار السنوات الأخيرة، نتطلع لتقديم مباراة تليق باسم بلادنا، سندافع بقوة واستبسال عن أحلامنا المشروعة وسنقاتل من أجل استمرار المسيرة نحو الحلم الأفريقي".

ويواجه منتخب مصر للشباب نظيره منتخب المغرب غدً الخميس٬ في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لموسم 2024/25