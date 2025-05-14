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"بعد الأزمة الحالية".. لاعب مصري في ليبيا يكشف موقفه من العودة إلى القاهرة

07:42 م الأربعاء 14 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف اللاعب المصري إسلام محمد الشهير "بالفار" لاعب فريق العزيمة الليبي، آخر التطورات الخاصة بأزمة اللاعبين المصريين في ليبيا، في ظل الأحداث التي تشهدها ليبيا خلال الأيام الماضية.

وقال الفار في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأمور أصبحت أفضل بعض الشئ حاليا، خاصة وأن أمس وأول أمس الدنيا كانت صعبة للغاية".

وأضاف: "لم أتخذ قرار العودة إلى مصر حتى الأن، لكن في حالة عدم استقرار الأمور بشكل كبير خلال اليومين المقبلين، سوف أعود إلى القاهرة، خاصة وأن أغلب الطرق والمطارات مغلقة حاليا".

وكانت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إيقاف المباريات في جميع المسابقات (بينها الدوري الليبي)، وذلك في المنطقة الثانية (الغربية)، حتى إشعار آخر.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء الإثنين الماضي، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

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