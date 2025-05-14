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تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا للشباب

06:58 م الأربعاء 14 مايو 2025

مباراة منتخب مصر للشباب وغانا

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كتب- محمد عبدالهادي:

أقيم اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني للمباراة المنتظرة بين منتخبي مصر والمغرب، والتي ستجمع بينهما غدًا الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

وشهد الاجتماع الفني حضور كل من حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب الوطنى للشباب، و د. محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد مسئول المهمات.

وأسفر الاجتماع على أن يرتدي منتخب مصر للشباب زيه البديل الأبيض بالكامل والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض.

بينما سيرتدي منتخب المغرب "الضيف"، القميص الأحمر والشورت الأخضر والجوارب الحمراء.

موعد مباراة مصر والمغرب

من المقرر أن تقام مباراة مصر والمغرب غدًا الخميس على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن منتخب مصر قد توج بكأس أمم أفريقيا للشباب أربع مرات.

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منتخب مصر للشباب منتخب مصر المغرب أمم أفريقيا
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