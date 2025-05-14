حسام البدري يكشف لمصراوي آخر تطورات الأزمة بليبيا وموقفهم من العودة لمصر

كتب - يوسف محمد:

كشف حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، اقتراب عودته إلى القاهرة، بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها ليبيا خلال الأيام الماضية.

وقال البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم انتقالنا إلى مصراته بليبيا وسنقوم بالسفر إلى مصر بإذن الله بعد ساعات قليلة اليوم".

وكانت العاصمة طرابلس شهدت مساء الإثنين الماضي، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إيقاف المباريات في جميع المسابقات (بينها الدوري الليبي)، وذلك في المنطقة الثانية (الغربية)، حتى إشعار آخر.

ويذكر أن حسام البدري، تولى القيادة الفنية لفريق أهلي طرابلس الليبي في شهر مارس الماضي.

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