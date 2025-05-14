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يد الزمالك يفوز على بطل الكاميرون في بداية مشواره الأفريقي

04:35 م الأربعاء 14 مايو 2025

كرة يد الزمالك

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كتب- محمد خيري:

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 27 - 18 ، وذلك في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويًا خلال أحداث اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 13–11، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 27 - 18

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غدًا الخميس مع JSK بطل الكونغو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، ماركو ماركيس مدرباً لحراس المرمى، أشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي ، احمد خشبة مديرا اداريا ".

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