مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب تحت 20 عاما، عن مواجهة مصر، المقرر لها في التاسعة مساء غدا الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد وهبي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "علينا أن نتحلى بالواقعية، وأن نسجل من الفرص التي تُتاح لنا، وعلينا أيضًا أن نتمتع بالتركيز والهدوء في مثل هذه المباراة، لكي نتأهل للنهائي".

وأضاف: "نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا، فرحة اللاعبين كانت كبيرة بتحقيق الهدف الأساسي والأهم، وهو التأهل لكأس العالم، لذلك كانت هناك حالة ارتياح كبيرة بعد المباراة الماضية، نحترم منتخب مصر كثيرًا، ونعرف إمكانياته جيدًا، منتخب لا يستسلم ولديه لاعبين مميزين، المباراة صعبة على المنتخبين".

واختتم وهبي: "منذ اليوم الأول لي في قيادة منتخب الشباب المغربي، أشدد دائمًا في حديثي مع اللاعبين على ضرورة التركيز على أنفسنا فقط، لا نركز على التحكيم أو الأجواء أو أرضية الملعب، فقط أنفسنا وطريقة لعبنا، التحكيم يخطىء وأحيانًا الأخطاء تكون في صالحنا وفي أحيان أخرى تكون ضدنا، لذلك تركيزنا على أنفسنا فقط".

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