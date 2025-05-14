أسامة نبيه: جاهزون لمواجهة المغرب بعد تحقيق الحلم الأول

كتب- محمد خيري:

أكد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة أن المنتخب جاهز لمواجهة المغرب بعدما نجح فى تحقيق الجزء الأول من أحلامه وهو الصعود للمونديال.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حجز تذكرة المونديال لا شك أنه أمر يمنحنا مزيد من الاستقرار النفسي ورفع الكثير من الضغوط التي عاني منها المنتخب على مدار المنافسات القوية السابقة".

ويضيف نبيه: "مباراتنا مع المغرب الشقيقة هي ديربي عربي أفريقي ونهائي قاري مبكر لأننا سنواجه منافس قوي ومنظم أثبت وجوده قاريا وعالميا على مدار السنوات الأخيرة ، نتطلع لتقديم مباراة تليق باسم بلادنا ، سندافع بقوة واستبسال عن أحلامنا المشروعة وسنقاتل من أجل استمرار المسيرة نحو الحلم الأفريقي".

وتطرق أسامة نبيه فى تصريحاته للحديث عن المفارقة التي تحدث في البطولة مع تأهل الأربعة منتخبات الذين كانوا ضمن مجموعة الفراعنة فى القرعة الأولى للبطولة التي أجريت في كوت ديفوار قبل نقل البطولة إلى مصر وإجراء قرعة جديدة حيث كانت القرعة القديمة تضم المنتخبات الأربعة فى مجموعة واحدة وهى منتخبات: مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب وهذا وإن دل فإنه يدل على أن البطولة قوية وكل منتخباتها تتقارب مستوياتها ولو أقيمت البطولة بتواجد الأربعة المتأهلين للدور قبل النهائي فى مجموعة واحدة كان ذلك يعني خروج فريقين على الأكثر منها مبكرا فى الدور الأول.

وشدد أسامة نبيه في تعليقه على خروج الحلم المصري من رحم المعاناة قائلا:" كل المنتخبات عانت في المنافسات بدور المجموعات ودور الثمانية وهذه هي طبيعة كرة القدم مؤكدا أن لاعبينا كانوا أبطال وعلى درجة المسئولية وينتظر نفس الروح القتالية والأداء الرجولي في لقاء المغرب من أجل إسعاد الجماهير.