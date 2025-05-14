"قفز من السفينة والأب".. ماذا قالت المواقع الجنوب أفريقية عن خوسيه ريفيرو؟

كتبت-هند عواد:

تناولت المواقع الجنوب أفريقية خبر رحيل سباني خوسيه ريفيرو عن تدريب أورلاندو بايرتس، لتدريب فريق آخر (الأهلي).

news24

أشاد موقع " news24"، بتوديع جماهير أورلاندو للمدرب الإسباني، وقال إنهم رفعوا لافتة تحتفل به في اللقاء الأخير له مع الفريق، ووصفه بـ"الجيتار الإسباني".

وعن رحيلة للانضمام إلى ناد آخر، كتب الموقع: "جوزيه ريفيرو يقفز من سفينة القراصنة مبكرًا للانضمام إلى نادٍ غير معلن".

Timeslive

قال موقع " Timeslive"، إن القراصنة أشعلوا أجواء أورلاندو لتوديع "الأب" خوسيه ريفيرو بأسلوب مميز وفي ليلة عاطفية، إذ خرج اللاعبون لإجراء عمليات الإحماء مرتدين قمصانًا تحمل عبارات تقدير، ولم يتأخر الجمهور، إذ رفع لافتة ضخمة في المدرج الغربي تهتف: "شكرًا جزيلاً للأب خوسيه ريفيرو ، دائمًا ما تُقدم لنا أسطورة ".

وأضاف: "سيظل ريفيرو دائمًا يتمتع بمكانة خاصة في قلوب فريق القراصنة لجلبه الاستقرار والألقاب وتحسين اللاعبين والأهم من ذلك منح الفرص للاعبين الشباب".

IOL

يرى موقع " IOL"، أن ريفيرو سيغادر الفريق مبكرا للانضمام إلى فريق آخر، لكنه يترك إرثًا دائمًا في أورلاندو بايرتس.

وأضاف: "رحلة ريفيرو المذهلة من "السباك" إلى أحد أنجح مدربي كرة القدم في جنوب أفريقيا، إذ أنه عندما انضم إلى فريق القراصنة، لُقّب بـ"السباك" لعدم معرفة أحدٍ به في عالم كرة القدم المحلية. بعد بضع سنوات، ترك كرة القدم في جنوب أفريقيا كواحدٍ من أنجح المدربين خلال فترة قصيرة".

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