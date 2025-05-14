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ماذا فعل لاعبو ليفربول مع أرنولد في غرفة الملابس بعد انتقادات الجماهير؟

02:17 م الأربعاء 14 مايو 2025
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    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول
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    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول
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    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول
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كتبت-هند عواد:

خلال مباراة ليفربول وأرسنال يوم الأحد الماضي، أطلقت جماهير الريدز صيحات الاستهجان على ترينت ألكسندر-أرنولد، بعد إعلان رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي و اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد.

ومد المجري زوبوسزلاي لاعب ليفربول يده للجماهير وأشار لهم بالتشجيع، إلا أن صيحات الاستهجان استمرت، خاصة عندما يلمس أرنولد الكرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن زملاء أرنولد قاموا بتحيته بعد ما تعرض له، مثل دييجو جوتا.

وكشفت الصحيفة موقف اللاعبين معه في غرفة تغيير الملابس، مشيرة إلى أن اللاعبين سألوا أرنولد إذا كان بخير.

ورغم تعرضه لانتقادات من الجماهير، إلا أن أرني سلوت المدير الفني للفريق ما زال يعتمد عليه، كما تولى المدير الرياضي ريتشارد هيوز، الذي قاد المحادثات مع شقيق ألكسندر أرنولد ووكيله تايلر لتجديد التعاقد، مسؤولية الاطمئنان على الظهير الأيمن وسلامته في الأسابيع الأخيرة.

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