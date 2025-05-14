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"خالص الشفاء العاجل".. رئيس الزمالك يطير إلى فرنسا بعد تعرضه لوعكة صحية

02:13 م الأربعاء 14 مايو 2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يتوجه الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى فرنسا اليوم الأربعاء لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.

ويتواصل الكابتن حسين لبيب بشكل دائم مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة شؤون النادي.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل لحسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

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