رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة انتقال مهاجمه للأهلي ومصير "أنور"

كتب- محمد خيري:

تحدث أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن المستوى المميز الذي يقدمه فريقه في الفترة الحالية، مؤكدا أنه يرفض التفريط في أي لاعب خلال المرحلة المقبلة.

وقال أشرف نصار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ام بي سي مصر": "عملنا على التفاصيل الدقيقة منذ بداية الموسم، سواء بالتدعيمات التي عملناها أو المدير الفني القدير طارق مصطفى الذي استمر معنا منذ الموسم الماضي".

أضاف: "الجميع في الفريق يعمل في انسجام تام، رغم أن بدايتنا في الدوري لم تكن جيدة ولكننا استطعنا العودة للمنافسة مرة أخرى، وهدفنا التواجد في المربع الذهبي بالدوري والتتويج بكأس عاصمة مصر".

وأوضح: "لدينا مشروع مع طارق مصطفى لمدة موسمين مع الفريق، وهو يحترم تعاقده وكان هناك اتفاق معه على استكمال المشروع مع الفريق".

أكمل: "الزمالك طلب التعاقد مع طارق مصطفى، ولكننا كنا نرغب في استمراره مع الفريق لاستكمال مشروعه وعدم البداية مع مدرب جديد في منتصف الطريق".

وتابع: "لن نفرط في ياو أنور لاعب الفريق بغض النظر عن الأندية التي ترغب في ضمه، ونحن متمسكين بتواجده واستمراره مع الفريق، وأغلقت ملف الانتقالات سواء التدعيمات والراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم حتى لا نشتت الفريق ولا نفكر سوى في المباريات الـ3 القادمة".

وأردف: "الأهلي لم يطلب التعاقد مع أسامة فيصل أو أحمد ربيع سواء بشكل رسمي أو حتى بشكل ودي".

وأختتم تصريحاته: "كان هناك رجل أعمال رصد مكافأة للاعبي الفريق في مباراتنا مع بيراميدز وكتب هذا الأمر، وتواصل معنا عقب فوزنا بالمباراة ولكننا رفضنا هذا الأمر تماما والأمر أتى من اللاعبين أنفسهم".