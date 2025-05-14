كتب- محمد خيري:

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض فرط في العديد من النقاط قبل مواجهة بيراميدز، وبالتالي الخسارة طبيعية أمام فريق ينافس على المركز الأول، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لم يحقق النجاح وفشل بشكل واضح، ومن الأفضل رحيلهم عن النادي.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "من الأفضل حاليا رحيل مجلس إدارة الزمالك الذي لم يحقق النجاح، وعندما نتحدث عن ذلك، يقولون أن أبناء الزمالك يقفون ضد المجلس، ونحن نبحث عن المصلحة العامة فقط لصالح الزمالك".

وأضاف: "جماهير الزمالك فاض بها الكيل، ولذلك هتفت وطالبت برحيل المجلس الحالي، الذين قدموا وعود كثيرة ولم يحققوا شيئا منها، ولذلك عليهم تقديم الاستقالة والرحيل، وأنهم لم يستطيعوا حل الأزمات".

وأكمل: "نريد معرفة من قام بضم لاعبين لنادي الزمالك منذ البداية، لأن الفريق الحالي لم يدخل عليه سواء بن تايك، وشارك أحمد حمدي اليوم بعد عودته من الإصابة، وكان يلعب وهو خائف".

وأردف: "أتمنى أن يقود الزمالك شخص لديه القدرة على حل أزمات الزمالك، طالما دخل المعركة عليه أن يكمل للنهاية، وأن يعلم قيمة الزمالك، وأتمنى أن يتولى قيادة النادي شخصية تستطيع انتشاله من الأزمات، والمجلس الحالي كان يعلم المشكلات".

واستطرد: "الموسم الحالي لم يتبقى فيه سوى بطولة كأس مصر، وهي بطولة من الوارد أن يفوز بها أي فريق، لكن الموسم الحالي الزمالك خسر العديد من الألقاب، وأيمن الرمادي مدرب محترف، وأي واحد من أبناء الزمالك يتمنى خدمة ناديه".

وزاد: "بيراميدز سقط في مرحلة الحسم بسبب عدم وجود جماهيرية، رغم وجود إدارة جيدة لكنها لا تستطيع فعل شيء".

وأختتم تصريحاته: "أرفض تشكيك أي شخص في نادي الزمالك ولم نتربى داخل النادي على التساهل في أي مباراة، ومحمد عواد منذ المباراة الماضية وهو يقدم أداء غير جيد، ولكن لا يجب إغفال أنه قدم مستوى مميز في بعض المراحل، وخطأ اليوم أمام بيراميدز بسبب حالة عدم التركيز فقط".