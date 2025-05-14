"معرفش هتتحل إزاي؟".. شوبير يكشف وصول مدرب الأهلي الجديد وصدام مبكر

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، وصول الإسباني خوسيه ريفيرو، إلى القاهرة لتولي تدريب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "فيه كلام كتير أن الإسباني ريفيرو وصل القاهرة في الخامسة فجرا، وأصبح من شبه المؤكد إن الإسباني هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي".

أضاف: "قلت أمس أن هناك نقطتين خلافيتين، النقطة الأولى لا أعرف كيف ستحل، أن النادي الأهلي طالب باستمرار عماد النحاس ومحمد شوقي في الجهاز المعاون، والمدرب سيأتي بجهازه بالكامل، وعنده استعداد للقبول بمساعد مصري واحد، لكنه قال إن المساعد الأول له سيأتي معه، لكن ما علمته إن النقاط الخلافية الأخرى تم حلها".

وأوضح: "عندما سألت عن سبب التعاقد مع ريفيرو، قيل لي لأن الأهلي يبحث عن مشروع، وهذا نفس الكلام الذي قاله الأهلي لـ كولر من قبل".

أكمل: "وبمناسبة كولر، ما علمته إن الأهلي يتواصل بهدوء شديد جدًا مع أطراف أخرى خارجية وتواصل مع دينو لامبارتي وكيل أعماله، حتى تسير الأمور بشكل جيد، وإن المدرب السويسري يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً براتب جيد".

وتابع: "بالنسبة للأهلي، فإن ريفيرو اقترب جدًا من تدريب الفريق، لكن السؤال الذي يتردد، هل ريفيرو سيتولى المسؤولية فور وصوله إلى القاهرة، أم يستمر عماد النحاس لنهاية الموسم؟".

واختتم تصريحاته: "رأيي أنا أن يستمر النحاس لأن هذا مجهوده، ثانيًا ريفيرو لا يعرف الفريق، ثالثًا لا يريد أن يتحمل المدرب الجديد المخاطرة إذا حدث أي إخفاق، وتكون بدايته مع الأهلي صعبة، لأن الجماهير الآن تتعامل وأنها بطل الدوري".