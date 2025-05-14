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هل سيتم إيقاف قيد الأهلي؟.. الانضباط تتسلم شكوى الزمالك ضد زيزو رسميا

11:51 ص الأربعاء 14 مايو 2025
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    أحمد سيد زيزو
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    احتفال زيزو مع الزمالك
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    احتفال زيزو
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    زيزو
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، على أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، تسلمت شكوى رسمية من نادي الزمالك، ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على خلفية الأزمة القائمة بين الطرفين بعد رفض اللاعب التجديد وانقطاعه عن التدريبات.

وشهدت الفترة الماضية، نزاع بين الزمالك وأحمد سيد زيزو، على خلفية انقطاع الأخير عن التدريبات، قبل أن يخضع للتحقيق داخل النادي خلال الأيام الماضية بصحبة المحامي الخاص به أشرف عبدالعزيز.

وأضاف الغندور في برنامجه ستاد المحور: "مصدر داخل لجنة الانضباط أكد أنها ستجتمع يوم الإثنين المقبل للنظر في الشكوى، والإطلاع على كافة المستندات المرفقة، من أجل اتخاذ القرار النهائي وإعلانه بشفافية لكافة وسائل الإعلام من جانب اتحاد الكرة".

وتابع: "لا أستطيع التأكيد الآن، على أن الانضباط من حقها إيقاف زيزو أو تغريمه ماليا، ومعاقبة الأهلي بحرمانه من القيد، لأننا لم نطلع على الأوراق المقدمة من الزمالك".

واختتم: "المصدر أوضه أنه بشكل دقيق لن نتمكن من حرمان النادي الأحمر من القيد، حال عدم وجود مستند يثبت حصوله على توقيع اللاعب".

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