قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك من بيراميدز

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء بتروجت في مسابقة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره بتروجت يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوقف رصيد نادي الزمالك عند 41 نقطة في المركز الثالث، وفقد بشكل رسمي فرصة المنافسة على مقعدي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتصدر جدول الدوري الأهلي برصيد 52 نقطة، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.