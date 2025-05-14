مدرب مصري في ليبيا يستغيث:"حد ينقذنا ارجوكم"

كتبت-هند عواد:

استغاث المصري أحمد عصمت مدرب أحمال نادي المدينة الليبي، بوزير الرياضة أشرف صبحي، يطلب منه مساعدته بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها ليبيا.

وشهدت العاصمة طرابلس مساء الإثنين، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، الملقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

وكتب أحمد عصمت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أوصلوا لوزير الرياضة.. أوصلوا لسيادة الرئيس الجمهورية أوصلوا للسفارة المصرية في طرابلس، وضعنا منتهى الصعوبة".

وأضاف:"الضرب من كل مكان حد ينقذنا ارجوكم، أحمد عصمت، محمود كهربا، حسام البدري، عصام هلال، أحمد شكري، هادي خشبة، أحمد أيوب، أحمد زكريا، انقذونا ارجوكم، ليس لنا إلا الشهادة الآن".

ويشهد الموسم الحالي من الدوري الليبي تواجد مدربين ولاعبين مصريين على رأسهم المدير الفني حسام البدري والمدير الرياضي هادي خشبة بنادي أهلي طرابلس، بجانب عدد من اللاعبين أبرزهم محمود عبدالمنعم "كهربا" بالاتحاد، أحمد ياسر مع فريق التحدي بجانب رباعي فريق المجد الليبي: عمرو موسي، علي فتحي، محمد بازوكا وعمر السعيد.

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