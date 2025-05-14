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"حزين على الزمالك".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن هزيمة الزمالك من بيراميدز

10:42 ص الأربعاء 14 مايو 2025
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    ياسر ريان لاعب الأهلي السابق
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    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
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كتبت-هند عواد:

تحدث ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، عن هزيمة الزمالك من بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "حزين على نادي الزمالك ولا أحب أن أراه بهذا المنظر ولا بد من الالتفاف حول أيمن الرمادي ولا يصح أن يتعرض للهجوم بهذه الطريقة من أولاد النادي".

وأضاف: "يجب مساندة أيمن الرمادي في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك، الأهلي يعرف كيفية جلب الأموال واللاعبين ولديه موارد ولو تم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم سيحصل على الدوري ولا أعتقد أن مباراة القمة ستعاد".

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 50 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الأهلي، فيما يأتي الزمالك برصيد 41 نقطة.

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