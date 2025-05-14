مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد السحرتي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن الفوز على الأهلي في أولى مباريات نصف نهائي دوري السوبر.

وقال السحرتي في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الفوز جاء نتيجة مجهود كبير بذله الفريق خلال الفترة الماضية، اللاعبون قدموا أداءً رجوليًا على مدار فترات المباراة الأربع، كما ظهر الثنائي عمرو هشام ومحمد إبراهيم بشكل جيد".

وأضاف: "اللقاء كان مولد نجم جديد لمحمد إبراهيم، كما أن الأمريكي كايني هاينز انسجم مع المجموعة في الفترة الأخيرة، وكان له دور كبير في الانتصار على الأهلي".

واختتم عن دور الجماهير قائلا: "جمهور الزمالك هو كلمة السر، ونعدهم بأن نقاتل بكل قوة من أجل الوصول إلى النهائي".

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