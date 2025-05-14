كتب - محمد القرش:

اقترب النادي الأهلي من الفوز بالدوري المصري الممتاز للمرة 45 عبر التاريخ، حيث فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي.

وعزز المارد الأحمر صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 92 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، مع تبقي مواجهتين.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري؟

ومن أجل ضمان لقب الدوري، يحتاج الأهلي للفوز في المباراتين المقبلتين دون النظر إلى نتائج بيراميدز، ليصل إلى النقطة 58.

وفي حال خسر بيراميدز مباراته المقبلة ضد بتروجت، يحتاج المارد الأحمر للفوز في مباراة واحدة مقبلة أو التعادل في لقاء وحيد ويحسمها بفارق النقاط.

مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية

الأهلي ضد البنك الأهلي - السبت 17 مايو - 8 مساء

بيراميدز ضد بتروجيت - السبت 17 مايو - 8 مساء

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 28 مايو - 8 مساء

الأهلي ضد فاركو - 28 مايو - 8 مساء